Administração Municipal de Redentora apoia Governo do Estado na entrega dos cartões do Devolve ICMS

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está apoiando o Governo do Estado na entrega dos cartões de débito do Programa Devolve ICMS.

O Gerente do Banrisul de Redentora, Marcel Cardoso, solicitou apoio ao Prefeito Nilson Paulo, e a Secretaria Municipal de Assistência Social vai ceder espaço nas suas dependências para que o pessoal do Banco realize a entrega dos cartões aos beneficiários do Programa.

O Devolve ICMS é um programa de cidadania fiscal e de apoio aos cidadãos de menor renda lançado pelo Governo do Estado em 18 de outubro, e que beneficiará 432 mil famílias com a devolução de ICMS no valor de R$ 400 por ano, pago em quatro parcelas de R$ 100.

Em Redentora têm direito ao benefício 1295 pessoas.

Podem receber a devolução de ICMS famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) beneficiadas pelo Bolsa Família. Todas as famílias beneficiadas devem ter renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou renda per capita por mês inferior a meio salário mínimo nacional.

A partir de 16 de novembro os cidadãos que têm direito à devolução já podem retirar seus cartões de débito na Secretaria Municipal de Assistência Social, das 9h às 11h30min e das 13h às 15h. Devem levar documento com foto e CPF em boas condições.

As datas de entrega dos cartões de débito são as seguintes:

Dia 16 de novembro – nomes começando com as letras A e B

Dia 17 – letras C e D

Dia 18 – letras E, F e G

Dia 19 – letras H, I e J

Dia 22 – K e L

Dia 23 – M

Dia 24 – N, N, O, P, Q e R

Dia 25 – S, T e U

Dia 26 – V, W, X, Y e Z

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.