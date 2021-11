Comissão de Direitos Humanos vota emendas ao Orçamento nesta sexta

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) se reúne nesta sexta-feira (12), às 9h, para votar as emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 (PLN 19/2021). O parecer com a escolha das propostas será elaborado pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

As comissões permanentes do Senado e da Câmara podem apresentar entre quatro e oito emendas, dependendo de suas especificidades com relação às áreas temáticas do orçamento. No caso específico da CDH, o grupo pode apresentar até seis emendas ao PLN que ainda será votado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).

A reunião acontece no Plenário 2, localizado na Ala Senador Nilo Coelho.