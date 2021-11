Comandante do Pelotão de Três Passos é empossado presidente do COMDICA

Na terça-feira (09/11) ocorreu a solenidade de posse dos conselheiros e do presidente do COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Passos.

A solenidade ocorreu no auditório da Prefeitura Municipal e contou com a presença de autoridades locais.

O Tenente Ebio Alencar Bastos foi eleito presidente do Conselho para o mandato 2021/2023.

Todos os membros do COMDICA atuam de forma voluntária.

O Comando do 7° BPM parabeniza e deseja sucesso nessa nobre missão!

