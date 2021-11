Zequinha Marinho defende investimentos federais na formação de pesquisadores

Em pronunciamento nesta terça-feira (9), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) registrou que nos dias 10 e 11 de novembro ocorrerá o Encontro de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Norte-Amazônia Legal 2021. Ressaltou que o evento ocorrerá na cidade de Santarém (PA) e será coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Segundo Zequinha Marinho, o governo federal precisa "refletir" sobre a Região Amazônica. Ele observou que o Brasil sofre com a escassez de pesquisadores, e, por isso, são necessários investimentos em políticas públicas para fomentar a formação de mestres e doutores, profissionais indispensáveis ao desenvolvimento de pesquisas, que, além de transformar e produzir conhecimento, são geradores de inovação.

— O fórum tem a importante missão de congregar esforços na identificação das necessidades nacionais e regionais nas áreas de pesquisa, inovação e pós-graduação. O fórum visa ainda a propor às agências de fomento nacionais, regionais e/ou estaduais, a adoção de políticas para a implementação das soluções apresentadas e assessorar a concepção, o planejamento, a organização, o desenvolvimento e a execução de políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação no País, colaborando com as associações de dirigentes universitários e com as instituições de fomento e apoio ao desenvolvimento de pesquisa e pós-graduação —argumentou.