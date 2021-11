Plínio Valério elogia defesa da remuneração de produtores por serviços ambientais

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela entrevista coletiva na COP26, em Glasgow, na Escócia - Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (9), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela entrevista coletiva concedida durante a Conferência do Clima (COP26), da Organização das Nações Unidas (ONU), em Glasgow, na Escócia.

Segundo Plínio, na entrevista, Pacheco reconheceu o trabalho e o esforço dos produtores rurais brasileiros. Por isso, defendeu que esses agricultores precisam ser remunerados pelos serviços ambientais e também pelas ações com que promovem a conscientização da necessidade da preservação do meio ambiente.

— Pacheco defendeu aquilo que nós da Amazônia vimos propondo, pois o que ocorre é que só se cobra de quem realmente preserva a floresta e nada se oferece, ao nosso caboclo, ao nosso ribeirinho, ao nosso índio. E por que eu fico alegre? Porque eu vi um presidente do Senado brasileiro não se quedar àquele complexo do colonizado, àquele complexo do brasileiro que acha que o que vem de fora é bom, e assume o papel de vilão, de bandido na questão ambiental, quando, na verdade, nós não somos — afirmou.

CPI das ONGs

Plínio também voltou a pedir a instalação da CPI das ONGs. Segundo ele, é preciso investigar as atividades dessas instituições ambientais que atuam no território amazônico para poder identificar e separar as que prestam bons serviços das que não estão aptas a atuar na região.