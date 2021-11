Senado fará homenagem aos 75 anos de 'O Liberal'

O Senado aprovou nesta terça-feira (9) requerimento do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) para a realização de sessão especial, em data a ser agendada, a fim de homenagear os 75 anos do jornal O Liberal, do Pará.

“O Liberal é o mais antigo jornal em circulação na imprensa paraense e, ao longo desses 75 anos, cresceu, adquiriu maturidade e potencializou a confiança e credibilidade junto à população. Tornou-se referência e sinônimo de boa mídia impressa, alargando fronteiras e mostrando a determinação de bem informar com qualidade e eficiência, seguindo as linhas editoriais mais modernas existentes”, destaca Zequinha Marinho na justificativa do requerimento (RQS 2214/2021).

A iniciativa teve o apoio dos senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS), Wellington Fagundes (PL-MT), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Izalci Lucas (PSDB-DF), Giordano (MDB-SP) e da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).