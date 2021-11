Fernando Bezerra diz que 5G trará 'nova era de conectividade'

Em pronunciamento nesta terça-feira (9), o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) destacou o êxito do leilão da tecnologia 5G. Em sua opinião, a operação foi um verdadeiro sucesso e marcará definitivamente a história da modernização das comunicações no Brasil, pois institui uma “nova era de conectividade”.

— Com a venda das faixas de radiofrequência disponibilizadas, o governo federal arrecadou R$ 47,2 bilhões, dos quais R$ 40 bilhões serão investidos na ampliação da estrutura de rede, garantindo a expansão do acesso à internet em todas as regiões do país, incluindo as mais remotas.

Bezerra, que é o líder do governo no Senado, ressaltou que a implementação do 5G marcará um novo modelo no setor de telecomunicações. Afirmou, ainda, que todo o setor produtivo nacional irá ser beneficiado com a digitalização e a automação de processos e serviços, o que, consequentemente, fomentará a economia brasileira.

— Não podemos duvidar do caráter estratégico do setor de telecomunicações dentro do esforço para alcançar o desenvolvimento que almejamos para o Brasil. Neste sentido, a implantação do 5G é decisiva para alinhar as políticas públicas de telecomunicações às transformações tecnológicas, econômicas e sociais das últimas décadas, inserindo o país, de forma definitiva, na era da economia digital, que promove o aumento da competitividade e dos níveis de emprego e renda. A economia do futuro é digital e deve alcançar todos os brasileiros de todas as regiões — argumentou.