Federação sorteia grupos do Campeonato Paulista do ano que vem

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira (9) os grupos do Campeonato Paulista de 2022. A competição terá início em 26 de janeiro, com o segundo jogo da final previsto para 3 de abril.

Atual campeão, o São Paulo caiu no Grupo B, com Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo. Vice em 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo C, junto de Mirassol, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians encabeça o Grupo A, que ainda tem Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. O Grupo 4, do Santos, conta com Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André.

Na primeira fase, as equipes encaram apenas as que estão nas outras chaves, totalizando 12 jogos. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, onde jogam entre si em partida única, assim como nas semifinais. Somente a final será decidida em duas partidas. Os dois times de pior pontuação serão rebaixados à Série A2 (segunda divisão) de 2023. Os três mais bem colocados que não estejam garantidos em divisões nacionais asseguram vagas na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte.

A edição 2022 do Paulista será a 120ª da história do Estadual, que é o mais antigo do país. O Corinthians é o maior vencedor, com 30 títulos, seguido por Palmeiras (23), São Paulo e Santos (ambos 22). Mais 14 clubes já tiveram o gostinho de levantar o troféu da competição, sendo seis deles ainda em atividade: Portuguesa (três), Ituano (duas), São Caetano, Bragantino, Inter de Limeira e Juventus (todos uma vez).