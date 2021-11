CTFC debaterá afundamento do solo provocado por mineradora em Maceió

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta terça-feira (9) requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a situação de afundamento do solo em quatro bairros de Maceió (AL). O pedido foi do senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). O parlamentar ressalta problema é proveniente da extração de sal-gema realizada nas proximidades dos bairros pela empresa petroquímica Braskem. Ele destacou que diversos cidadãos já tiveram que deixar suas residências.

— Estou falando aqui de quatro bairros que estavam afundando, que ainda continuam afundando, e que 40 mil pessoas saíram das suas residências, no centro da capital alagoana — alertou.

A ideia do senador é dar continuidade a um debate que havia sido iniciado em 2019 no âmbito da CTFC. A audiência tratará da situação dos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, que desde 2018 sofrem com problemas de instabilidade do solo.

O requerimento convida para a audiência representantes da Braskem e da comunidade local, bem como da Prefeitura de Maceió, do Ministério Público e da Defensoria Pública, entre outros órgãos. Ela ainda não tem data para acontecer.

Isabel Dourado, com supervisão de Guilherme Oliveira