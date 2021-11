Seduc promove Seminário Estadual do Ensino Médio nos dias 11 e 12 de novembro

A Secretaria da Educação (Seduc) promove, nos dias 11 e 12 de novembro, o Seminário Estadual do Ensino Médio. O evento abordará as principais mudanças em andamento no Ensino Médio e que impactarão diretamente a educação dos adolescentes brasileiros a partir do próximo ano.

Entre os temas a serem debatidos no dois dias, com transmissão a partir das 14h, estão a concepção e visão geral do Ensino Médio neste novo momento, o plano de implementação no Rio Grande do Sul, itinerários formativos, formação de professores, a Educação Profissional e avaliações.

“Trabalhando com flexibilidade na escolha dos itinerários, fortalecendo a colaboração docente na estruturação de áreas de conhecimento e articulando as competências cognitivas com as socioemocionais, em favor de uma educação integral, o Ensino Médio é a reforma educacional mais profunda dos últimos anos. O seminário tem o objetivo de apoiar escolas e professores para sua implementação em 2022”, afirma a secretária da Educação do RS, Raquel Teixeira.

Participam do evento Raquel Teixeira, secretária da Educação do RS; Rossieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo; Katia Smole, diretora do Instituto Reúna; Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho; Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação; Paulo Andrade, diretor do Instituto Iungo; Márcia Carvalho, presidente do Conselho Estadual de Educação do RS; e Claiton Costa, gerente de Desenvolvimento Educacional do Senai-RS. O Seminário Estadual da Educação é uma realização da Secretaria da Educação do RS, com apoio do Sebrae.

PROGRAMAÇÃO

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

•Quinta, dia 11/11

14h

Abertura

Secretária Raquel Teixeira

14h10

Concepção, visão geral do Ensino Médio e experiência de SP

Rossieli Soares

14h40

Plano de implementação no RS

Secretária Raquel Teixeira

15h10

Itinerários Formativos

Katia Smole

15h35

Debate

16h

Encerramento

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul



• Sexta, 12/11

14h

Abertura

Secretária Raquel Teixeira

14h10

Educação profissional:

Ana Inoue

Claiton Costa

Secretária Raquel Teixeira

15h00

Avaliação:

Maria Helena Guimarães de Castro

Secretária Raquel Teixeira

16h

Formação de professores:

Paulo Andrade

Márcia Carvalho

Secretária Raquel Teixeira

17h

Encerramento