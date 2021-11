Copa Super Colono Sicredo de Futsal começa nesta quarta-feira

Terá abertura oficial nesta quarta-feira, 10, uma das principais competições do futsal regional. A Copa Super Colono Sicredi de Futsal, que neste ano chega a sua quinta edição.

A competição terá pela primeira vez a categoria sub-21 e trará ainda as categorias que já são tradicionais do torneio: livre masculino, livre feminino e veteranos.

Mais uma vez os organizadores precisaram limitar o número de equipes participantes para garantir um maior equilíbrio. A competição tem sido uma das mais aguardas e procuradas da região, exatamente, pelo alto nível técnico em todas as categorias.

Pela primeira vez a Rádio Província estará participando da competição como patrocinadora de uma equipe sub-21. A Rádio Província tem um histórico de apoio ao esporte regional e é uma incentivadora das equipes de categoria de base, por isso, decidiu fazer a parceria com um dos times que estará participando do evento.

Confrontos da rodada de abertura:

Veteranos: Negão Esportes/Metalmax de Barra do Guarita x Santo Augusto



Sub-21: Rádio Província x Negão Esportes de Barra do Guarita



Livre: Grêmio/Concrepassos x Agrocampo/Bar do Dione

Ingresso a R$ 5 reais. Levar Máscara e apresentar comprovante de vacinação.

