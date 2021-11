Parataekwondo: Brasil terá 11 atletas no Mundial, 3 deles medalhistas

O Brasil será representado por 11 atletas no Mundial de Parataekwondo, três deles medalhistas na Olimpíada de Tóquio na classe K44: Nathan Torquato (ouro na categoria até 61 quilos), Débora Menezes (prata) e Silvana Fernandes (bronze), ambas acima dos 58 kg estão na lista anunciada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTK), ao final do Campeonato Brasileiro da modalidade, no domingo (7). O Mundial está programado para os dias 11 e 12 de dezembro, em Istambul (Turquia).

“No último Mundial, fomos representados por seis atletas. Agora, serão 11, ou seja, praticamente o dobro. Crescemos em quantidade e qualidade, algo comprovado pelos recentes resultados internacionais alcançados pela seleção brasileira”, afirmou Rodrigo Ferla, coordenador nacional de parataekwondo da CBTK.

Nosso Nathan Torquato ganhou a medalha de ouro no #parataekwondo na categoria K44 até 61kg. É a primeira vez do esporte nas paralimpíadas e o Brasil já está no topo. #ParalimpicoEmTóquio #JogosParalimpicos #paralympics



????: RogerioCapela/CPB pic.twitter.com/1hWpwfmQOD — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) September 2, 2021

Logo na estreia do parataekwondo entre as modalidades nos Jogos de Tóquio, o Brasil subiu três vezes ao pódio. Natural de Praia Grande (SP), Nathan Torquato, de 20 anos, faturou a primeira medalha de ouro do país na modalidade. Na sequência, veio o bronze da paraibana Silvana Fernandes, de 22 anos, que debutou este ano em Olimpíadas. Outra estreante nos Jogos, a paulista Débora Menezes, de 31 anos, também brilhou ao conquistar a prata.

Lista de convocados

Fabrício Marques (RJ)

Nathan Torquato (SP)

Bruno Mota (SP)

Carlos Geraldo (SP)

Pedro Vieira (PR)

Maria Eduarda Schampf (RS)

Cristhiane Neves (RN)

Silvana Fernandes (PB)

Leyliane Ramos (AP)

Ana Carolina Moura (MG)

Débora Menezes (PR)