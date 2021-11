Administração Municipal de Redentora promove formação continuada para profissionais das Escolas Municipais

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promove hoje, dia 09 de novembro, uma formação continuada para os Diretores, Vice-Diretores e Coordenadoras Pedagógicas das Escolas Municipais.

A formação acontece nos turnos da manhã e tarde, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a Consultora Pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil, Veronice Fernandes de Souza, que está trabalhando os temas Gestão e Desenvolvimento.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, conversou com os presentes na abertura da formação e apresentou a Assistente Social Marinês Lima Camargo, que atua no Programa Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente de Redentora (Radicar), instituído pela Lei Municipal 2.518, de 30 de dezembro de 2019.

O Radicar reúne profissionais das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e do Conselho Tutelar, trabalhando a integralidade dos alunos, para que eles se sintam acolhidos na Escola e não abandonem os estudos.

