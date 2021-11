Preço do litro da gasolina chega a quase R$ 8 no Estado

O litro da gasolina está custando quase R$ 8 no Rio Grande do Sul, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 31 de outubro a 6 de novembro. Pesquisa localizou combustível sendo vendido a R$ 7,999 em Bagé, na Campanha — o maior preço de todo o país.

Já o menor preço por litro, de R$ 5,297, foi encontrado em Atibaia, São Paulo. Em média, o preço da gasolina ficou em R$ 6,710 o litro.

O gás de cozinha, por sua vez, está custando R$ 140 o botijão de 13 quilos em Sorriso, Mato Grosso. O preço mais baixo encontrado pela ANP foi em Araçatuba, São Paulo, de R$ 75 o botijão.

No RS, o preço médio do produto ficou em R$ 107,34 — acima da média nacional de R$ 102,48. O valor mínimo encontrado pela pesquisa no Estado foi de R$ 96 e o máximo, R$ 120. O último aumento do produto foi realizado pela Petrobras em 9 de outubro, da ordem de 7%.

Centro das tensões entre o governo e os caminhoneiros, o preço médio do diesel subiu 2,4% em uma semana, refletindo ainda o aumento da Petrobras anunciado em 26 de outubro. Segundo a ANP, o preço médio ficou em R$ 5,339 o litro, sendo o mais caro encontrado a R$ 6,70 em Cruzeiro do Sul, no Acre, e o mais barato a R$ 4,299 em Sumaré, São Paulo.

A Petrobras reajusta os combustíveis dentro de uma política de paridade aos preços de importação, que leva em conta o preço do petróleo no mercado internacional, o câmbio e os custos de importação do produto.

Segundo analistas, apesar de realizar aumentos com frequência, os preços cobrados pela estatal nas refinarias ainda estão abaixo do negociado no exterior, levando a uma defasagem que deve ser aos poucos reduzida, já que o preço do petróleo não para de subir e o real tem se desvalorizado.

