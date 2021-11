Primeira fase do vestibular da Unicamp tem menor abstenção em 8 anos

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2022 (Universidade Estadual de Campinas), realizada no domingo (7), teve a menor abstenção dos últimos oito anos com o percentual de 7,7%. Dos 62.398 inscritos, compareceram 58.425 candidatos.

O exame foi aplicado em 36 cidades do país e abordou temas atuais, priorizando a contextualização e a leitura. O gabarito oficial será disponibilizado pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) amanhã ( 10).

De acordo com o coordenador da Comvest, professor José Alves de Freitas Neto, um dos motivos para a baixa abstenção pode ser a confiança dos estudantes em realizar o vestibular.

Devido ao contexto de pandemia, foram feitas adequações na prova, que passou a ter 72 questões ao invés de 90. O tempo para a realização do exame também foi ampliado em uma hora. “Tudo transcorreu muito bem. Podemos dizer que realizar um vestibular como este é uma forma de renovar a esperança na universidade”, disse Neto.

Múltipla escolha

Segundo a Comvest, a prova da primeira fase foi composta de 72 questões de múltipla escolha, de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês.

“As questões abordaram temas relevantes para o debate social pela ótica de diferentes disciplinas. Memória indígena, refúgio, preço da gasolina, vacinas, fake news e biomas foram alguns dos temas. São temáticas que são abordadas na escola, mas tentamos ligar essas temáticas a demandas sociais concretas”, afirmou a coordenadora acadêmica da Comvest, Márcia Rodrigues de Souza.

A segunda fase será realizada nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022. As provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão feitas de 13 a 15 de janeiro de 2022, em Campinas.