Bombeiros atendem ocorrência de enxame de abelhas em escola de Itapiranga/SC

Na manhã desta segunda-feira (08/11), por volta das 10 horas e 50 minutos, o Corpo de Bombeiros de Itapiranga em Santa Catarina atendeu uma ocorrência de enxame de abelhas em uma escola do município.

A guarnição se deslocou até a Escola Municipal Bela Vista, onde o enxame de abelhas estava voando de forma aleatória, na porta do educandário, colocando em risco a integridade física de professores, alunos e servidores.

Foi utilizado jato de água neblinado, dispersando as abelhas que foram direcionadas para a lateral da edificação, onde se agruparam em dois postes que sustentam a cerca de tela.

Devido a proximidade do final das aulas, em acordo com a direção da escola, a edificação foi evacuada e alunos e professores foram conduzidos para o ginásio de esportes, onde aguardaram a chegada do transporte escolar.

Com o risco de ataque controlado, foi iniciado o processo de captura do enxame com o sistema de enclausuramento por aspiração. Após o trabalho ser concluído, o acesso à escola foi liberado pelos Bombeiros.

