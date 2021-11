Debatedores apontam falta de estímulos para o desenvolvimento da área científica no Brasil

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados discutiu com especialistas em pesquisa e inovação o papel da Ciência no País. Para os debatedores, a pandemia de Covid-19 trouxe de volta a discussão sobre a importância da ciência e os benefícios que ela traz para a população e a sociedade. No entanto, segundo os participantes, faltam estímulos financeiros, educacionais e culturais para o desenvolvimento da área científica no Brasil.