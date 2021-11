Deputados fazem minuto de silêncio em homenagem à Marília Mendonça

O Plenário da Câmara dos Deputados parou por um minuto nesta segunda-feira em tributo à cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo na quinta passada. A homenagem foi conduzida pelo deputado Ricardo Silva (PSB-SP), que comandava a sessão no momento.

O avião que transportava Marília e sua equipe caiu em uma zona rural do município de Caratinga, onde a cantora faria uma apresentação. Além dela, morreram outras quatro pessoas: o piloto, o copiloto e dois assessores da cantora.

“Por essas 5 pessoas que faleceram nesse trágico acidente aéreo, que, repito, comoveu o Brasil e o mundo, solicito essa homenagem. Marília teve uma importância gigantesca na música popular brasileira, com reconhecimento de todos os setores, inclusive reafirmando a figura da mulher brasileira. Isso é muito importante”, disse.

O deputado Coronel Chrisostomo (PSL-RO) também homenageou a cantora. “Ela mudou o jogo: os homens cantavam colocando as mulheres, parece-me, numa situação um pouco secundária e Marília Mendonça veio colocando a mulher no protagonismo”, disse.

Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995 e iniciou a carreira aos 16 anos. Considerada uma das artistas mais populares do sertanejo, ela liderou uma reviravolta feminina no gênero no chamado “feminejo”. Ela deixa um filho, Léo, que completa dois anos em dezembro.