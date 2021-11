Secretária de Educação e cultura coordena reunião para implementação do programa Radicar em Redentora

Na tarde do dia 04 de novembro, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, coordenou em seu Gabinete, uma reunião para tratar sobre a implementação do Programa Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente de Redentora (Radicar).

O Radicar foi instituído pela Lei Municipal 2.518, de 30 de dezembro de 2019 e visa a permanência do aluno na Escola, com sucesso no aprendizado, sendo trabalhado por profissionais das áreas de Educação, Saúde, Psicologia e Assistência Social.

Da conversa, participaram a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Daiane Schroeder; a Secretária Adjunta, Marcia Marques; a Auxiliar Administrativo Giciéli Pretto; a Conselheira Tutelar Cristiane Gonçalves; a Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Belmont Albert, Jakelline Krieger, e a Assistente Social Marinês Lima Camargo, que vai trabalhar diretamente com o Radicar.

A Secretária Eliane enfatizou a necessidade de implementação de projetos a serem desenvolvidos para as crianças que apresentam defasagem no aprendizado. “Também temos que realizar um trabalho preventivo ao uso de drogas, à gravidez na adolescência, ensiná-los a respeitar as pessoas, a serem honestos. Enfim, temos que educá-los”, completa Eliane.

Para a Secretária, é preciso que o Radicar faça a diferença na vida dessas crianças, que tem que aprender e ter a perspectiva de uma vida melhor.

