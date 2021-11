A esperança da esquerda no Rio Grande do Sul

Deputado Edegar Pretto será o candidato do PT ao governo do estado (Foto: Divulgação)

O principal candidato da esquerda no Rio Grande do Sul será Edegar Pretto, do PT. Claro que outros nomes vão aparecer, como sempre aparecem, mas mais uma vez, tudo indica, que o PT deverá ser a maior força de esquerda na disputa pelo Piratini, dado que nenhum outro partido conseguiu criar corpo o suficiente para fazer diferente.

Para ter uma chance, o PT busca duas coisas: fechar coligação com o PC do B e com o Psol, outros dois partidos com boa base eleitoral na capital, e que estariam mais suscetíveis a uma aliança para garantir a unidade de palanque para Lula no estado; e torcer para que não haja união de forças no centro e na direita.

Hoje a direita tem Luis Carlos Heinze, PP, Alceu Moreira, MDB, Onix Lorenzoni DEM e Marcel Van Haten do Novo como possíveis candidatos. O único que deve desistir é Haten. Ainda existe o vice-governador Ranolfo Vieira Junior, que seria o representante do atual governo, mais posicionado ao centro. O PDT nesse momento é carta fora do baralho, mais uma vez.

Heinze e Lorenzoni são candidatos que brigam por uma parcela do eleitorado muito semelhante. Já o MDB e o PSDB brigam por outra parcela do eleitorado que estão quase no mesmo conjunto. Se todas essas candidaturas se confirmarem a tendência é que haja uma roleta russa do centro para a direita, com uma divisão grande de voto, o que poderá ser prejudicial para esse espectro.

Se o cenário for esse a esquerda inicia a próxima campanha fortalecida. Primeiro, por causa da fidelidade do seu eleitorado no interior, segundo, porque a briga do outro lado vai ser tão ferrenha que pode livrar o PT de um confronto direto no primeiro turno.

O MDB maior partido do estado, ainda terá uma disputa interna, já que uma grande ala do partido considera o atual presidente da sigla, Alceu Moreira, muito de direita e preferiria um nome mais ao centro, como José Ivo Sartori, Gabriel Souza ou Germano Rigotto.

Nesse final de ano as coisas começam a se definir.