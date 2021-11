Alceu Moreira confirma intenção de concorrer ao Governo do Estado

Em entrevista no último sábado no programa Tribuna Popular o Deputado Federal e presidente do MDB, Alceu Moreira confirmou a sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul.

O parlamentar disse que seu histórico na Câmara dos Deputados, as comissões que já dirigiu e o trabalho que fez ao longo dos anos lhe credenciam a vaga, no entanto, deixou claro que vai respeitar qualquer decisão do partido. Ele inclusive fez uma crítica velada a integrantes de seu partido que estão tentando impôr as suas vontades.

Alceu já vem trabalhando na sua candidatura a bastante tempo. Com sua base eleitoral fortemente ligada ao setor primária e sua posição mais alinhada com a base do Governo Bolsonaro, ele buscar garantir o próprio nome, para então iniciar o processo de negociações partidárias.

Dentro do partido se ventilam dois possíveis adversários na convenção: o ex-governador José Ivo Sartori e o presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza. Há ainda uma ala, que com pouca chance de sucesso, tenta convencer Germano Rigotto a entrar na briga.