Derrubadas adquire veículos para transporte de pacientes e das equipes da SMSS

Veículos foram adquiridos com recursos próprios do município, totalizando R$ 169,2 mil (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

Com recursos próprios, o Poder Executivo de Derrubadas adquiriu dois veículos novos para o transporte de pacientes e da equipe da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) que trabalha na Atenção Básica. O valor investido alcançou R$ 169.200,00.

Conforme o titular da SMSS, Paulo Falcão, com a aquisição será possível proporcionar mais conforto e agilidade no transporte dos pacientes que precisam se deslocar para consultas, exames ou tratamentos. — Os automóveis também serão usados no deslocamento da equipe de profissionais para atendimento de pacientes com dificuldade de locomoção, recebendo o atendimento em suas residências — acrescentou o secretário.

— Os investimentos fazem parte das ações, programas e prioridades de investimentos do Governo Municipal, dirigidos à promoção da saúde da população, oferecendo mais segurança para o transporte na área da saúde e melhorias no atendimento à população — afirmou o prefeito Alair Cemin.

