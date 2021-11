Comissão aprova proposta que coloca diabético como prioridade para exames em jejum total

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1761/21, que prioriza o atendimento do diabético nos laboratórios das redes pública e particular de saúde quando o exame exigir jejum total. O texto inclui a regra na Política Nacional de Prevenção do Diabetes.

O parecer do relator, deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), foi favorável. “Entendo que o estabelecimento dessa prioridade comprometerá pouco o funcionamento dos laboratórios de exames, mas servirá como medida de proteção para as pessoas com diabetes”, afirmou.

“As pessoas com diabetes ficam em situação vulnerável, porque usam remédios que reduzem a glicose sanguínea. A ação deles, associada ao jejum de 12 horas, pode levar a quadros graves de hipoglicemia, com risco de sequelas”, explicou o autor da proposta, deputado Pr. Marco Feliciano (PL-SP).

“Muitos sabem que o diabético tem glicose aumentada se estiver com a doença descontrolada. Porém, poucos conhecem o risco da diminuição perigosa da glicose – quando a pessoa usa a insulina, mas não se alimenta nos horários adequados”, disse Dr. Zacharias Calil. “A hipoglicemia grave pode causar até danos cerebrais.”

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

