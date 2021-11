Câmara dos Deputados discute perspectivas para o setor cultural

Obra de restauração do Museu do Ipiranga em São Paulo - (Foto: Governo de São Paulo)

O Plenário da Câmara dos Deputados será transformado em comissão geral nesta segunda-feira (8) para discutir as perspectivas para o setor cultural no País. O debate foi solicitado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também para lembrar o Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro. A sessão começa às 16 horas.

A deputada destaca que, embora a contribuição do setor cultural para a construção do País seja imensa e decisiva em muitos aspectos, ele tem sofrido perdas econômicas exorbitantes.

“De acordo com estudo da FGV, de 2020 a 2021, elas podem ultrapassar R$ 69,2 bilhões em comparação com o período anterior. O mesmo estudo ainda constata queda de 31,8% do PIB do setor entre 2019 e 2020. E, em 2021, uma queda de 4,5 do PIB em comparação à 2019. Fato é que mesmo a recuperação de 2021 em relação à 2020 não foi suficiente para superar as altas taxas de desemprego, informalidade e baixo volume de produção de atividades no setor cultural”, afirma.

Jandira Feghali acrescenta que existe uma intensa e importante agenda para o setor cultural sendo debatida nesta Câmara, que em muito pode contribuir com a retomada econômica do setor, desencadeando diversos processos positivos, seja na economia criativa, seja no fazer cultural.