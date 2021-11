União Frederiquense precisa de uma vitória para garantir vaga no Gauchão 2022

Lajeadense e União Frederiquense entraram em campo na noite do domingo (7/11) para o jogo de ida das semifinais da Divisão de Acesso 2021. Disputado no Estádio Alviazul em Lajeado, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Gabriel abriu o placar para os visitantes. E Wendel, nos minutos derradeiros, marcou para o Lajeadense.

As duas equipes voltam a se encontrar no dia 14 deste mês, na Arena em Frederico Westphalen. Quem vencer no tempo normal avança à decisão da competição e assegura vaga no Gauchão 2022. Em caso de novo empate, a partida vai para as penalidades máximas.

Outra semifinal:

Ao fazer 2 a 0, o Guarany de Bagé conseguiu reverter a vantagem que era do Brasil de Farroupilha – 1 a 0 na partida de ida – e garantiu presença na semifinal da Divisão de Acesso 2021. O duelo aconteceu no Estádio Estrela D’Alva, na tarde do domingo (7/11).

Agora, o Guarany encara o Avenida. O primeiro jogo está marcado para o dia 14 de novembro em Santa Cruz do Sul. O confronto que irá definir o outro finalista da competição e segundo time classificado para o Gauchão 2022 ocorrerá no domingo (21/11), em Bagé.

Vídeo: Reprodução | FGF