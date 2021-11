Galo bate o América e se mantém firme na ponta do Brasileirão: 1 a 0

Com uma certa dose de sofrimento, o Atlético Mineiro conseguiu derrotar o América no clássico de Belo Horizonte por 1 a 0 e não permitiu a aproximação dos adversários ao fim da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana marcou o gol do jogo no Mineirão. Com o resultado, o Galo foi a 65 pontos, ainda com dez pontos de vantagem para o vice, o Palmeiras (o Flamengo, em terceiro, tem 53, mas com 28 jogos disputados).

Embora tenha entrado em campo 24 pontos atrás do rival na tabela, o América foi valente e ofereceu perigo para o Atlético na primeira etapa. Patric furou em uma boa chegada do Coelho, aos 38. No fim dos primeiros 45 minutos, após tabela com Hulk, Vargas chutou na saída do goleiro Matheus Cavichioli e acertou a trave.

Na segunda etapa, o jogo seguiu parelho, com chances dos dois lados. Zárate e Felipe Azevedo levaram perigo ao gol defendido por Everson. Pelo Galo, Junior Alonso, Vargas e Savarino também criaram boas chances. Tudo isso nos primeiros 15 minutos.

Aos 16, o zero finalmente saiu do placar. Mariano foi lançado pela direita e cruzou rasteiro. Diego Costa dominou dentro da área e rolou para Hulk, que não conseguiu dominar a bola para o chute, mas acabou deixando à feição para o chute de Guilherme Arana, que venceu Matheus Cavichioli.

A partida seguiu em aberto, mas o Galo esteve mais próximo de ampliar do que de sofrer o empate e conseguiu segurar a vitória pelo placar mínimo. Na próxima rodada, o Atlético recebe o Corinthians, no Mineirão, na quarta-feira (10). No mesmo dia, o Coelho vai até Recife encarar o Sport.

Palmeiras se impõe sobre o Santos na Vila Belmiro

Em outro clássico regional, o Palmeiras foi até Santos e venceu a equipe da casa por 2 a 0, alcançando a segunda posição, que havia perdido depois do triunfo do Flamengo sobre o Atlético Goianiense na última sexta (5). O Verdão tem 55 pontos em 30 jogos, mesma quantidade de partidas do líder Galo. Já o Santos estacionou nos 35 pontos, momentaneamente em 15º lugar.

O atacante Rony chegou a abrir o placar aos 38, mas teve o gol anulado após o VAR detectar que a bola tocou no braço de Dudu no início da jogada. Mas não houve problema: três minutos depois, em jogada bem trabalhada pela esquerda, o mesmo Rony recebeu de Raphael Veiga dentro da área e tocou na saída de João Paulo para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, aos 26 minutos, Piquerez tocou para Raphael Veiga dentro da área. Com a perna esquerda, ele chutou de primeira e acertou o ângulo para marcar o segundo gol do Palmeiras, que deu números finais ao jogo.

O próximo compromisso do Verdão é diante do Atlético Goianiense, na Allianz Arena, na quarta. O Santos também entra em campo neste dia, para receber o Bragantino.

Furacão derrota o Bragantino fora de casa

Em uma prévia da final da Copa Sul-Americana que acontece no dia 20 de novembro, o Athletico Paranaense foi até Bragança Paulista e derrotou o Bragantino por 2 a 0 no Estádio Nabi Abi Chedid. Com o resultado, a equipe paranaense foi a 38 pontos, ocupando momentaneamente a décima posição na tabela. Já os donos da casa permanecem com 49 pontos, perdendo a chance de abrir uma vantagem maior na quarta posição.

Os dois gols do jogo foram marcados na segunda etapa. Aos 14, Marcinho cobrou falta pela esquerda e acertou o ângulo para fazer o primeiro do Furacão. Já no final da partida, em contra-ataque fulminante, Pedro Rocha recebeu na cara de Cleiton e finalizou para definir o 2 a 0.

Na próxima rodada, o Athletico recebe o Ceará na Arena da Baixada, na quarta-feira (10).

Jogos de sábado (06/11):

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Internacional 1 x 0 Grêmio

Fluminense 1 x 0 Sport