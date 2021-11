Brasileiro: na esperança de deixar Z4, Sport enfrenta Flu no Maracanã

O Fluminense recebe o Sport neste sábado (6) pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca precisa vencer para continuar em boas condições de lutar por uma vaga na Copa Libertadores da América no ano que vem. Já o Leão da Ilha do Retiro vive uma situação complicada na competição: está em 17º lugar na classificação e têm como único objetivo fugir da zona de rebaixamento. O embate no Maracanã, a partir das 21h (horário de Brasília) será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Wagner Gomes.

Apesar da campanha negativa, os nordestinos vêm mostrando recuperação. No primeiro turno, eles terminaram na 18ª colocação, já se levarmos em consideração apenas as partidas do segundo turno, o Sport aparece em 12º lugar. Por outro lado, os cariocas apresentaram uma leve queda: na primeira metade terminaram na oitava posição, enquanto no returno ocupam a 10ª ..

Na última rodada, as duas equipes tiveram resultados distintos. O Leão conseguiu vencer em casa o Atlético Goianiense pelo placar de 2 a 0. Já o Fluminense visitou o Ceará e amargou a derrota por 1 a 0 em Fortaleza.

No primeiro turno, tricolores e rubro-negros se encararam na Ilha do Retiro, no Recife, e o Fluminense levou e melhor por 2 a 1. O atacante Lucca marcou os dois gols para a equipe carioca, enquanto André descontou para o Sport.

Para o Leão sair vitorioso, terá de melhorar a pontaria. O clube tem o ataque menos produtivo do Brasileirão, com 17 gols marcados. Por outro lado, a defesa tem sido mais consistente. Com 27 gols sofridos, a equipe nordestina possui a quinta zaga menos vazada, ficando atrás somente do líder Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e Atlético Goianiense. Já o Fluminense marcou 28 gols e sofreu 31.