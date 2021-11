Resolução altera horário de início das sessões no Legislativo de Coronel Bicaco

A partir do dia 8 de novembro, as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco começarão às 20 horas. A mudança no horário foi estabelecida por uma resolução da Mesa Diretora e aprovada pelo plenário do Legislativo na segunda-feira (1º/11).

Conforme o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside a Casa – o regimento interno determina que as sessões ordinárias devem iniciar às 20 horas. — Em acordo [entre as bancadas], nós mudamos o horário nos meses de inverno — informou o presidente.

Ainda, segundo a resolução legislativa nº 068/2021, o novo horário de início das sessões ordinárias continuará até 31 de maio de 2022.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.