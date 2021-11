Série B: CRB vence Sampaio Corrêa no encerramento da 33ª rodada

Na partida que encerrou a 33ª rodada da Série B do Brasileiro, o CRB derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (4) no estádio Rei Pelé.

Com este triunfo o Galo alcança os 54 pontos, na 5ª posição. Já a Bolívia Querida, após o resultado, é a 13ª com 40 pontos.

O único gol do confronto saiu dos pés de Emerson Negueba aos 9 minutos do segundo tempo. As equipes retornam ao gramado no domingo (7), com o Sampaio Corrêa recebendo o Brasil de Pelotas no Castelão, enquanto o CRB visita a Ponte Preta.