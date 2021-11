Nelsinho Trad destaca importância do exame preventivo do câncer de próstata

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (4), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) lamentou que os homens não tenham o mesmo comportamento das mulheres na prevenção de doenças e de cuidado com a própria saúde.

Por isso, ele pediu que as mulheres incentivem a população masculina a participar da Campanha Novembro Azul, destinada a conscientizar os homens sobre a importância do exame preventivo do câncer de próstata.

Médico urologista, Nelsinho Trad lembrou que o toque retal é o meio mais eficaz para se detectar precocemente a doença e iniciar imediatamente o tratamento, se for necessário. Assim, as chances de cura alcançam 95% dos casos, acrescentou o senador.

— O exame preventivo no homem, feito pelo toque retal, não leva mais que 10 segundos. Ou seja, é um mito, é uma crença ignorante de que esse exame tem de ser evitado para se provar a masculinidade desse ou daquele. Eu aprendi com o meu professor de urologia que o melhor ultrassom ou tomografia que tem para avaliar a próstata é a ponta do dedo do urologista, afirmou.

Nelsinho Trad lembrou ainda que, na próxima segunda-feira (8), o Senado realizará Sessão Especial a partir das 10h para comemorar a campanha Novembro Azul de conscientização sobre doenças masculinas.

— Diversos especialistas renomados do nosso país já foram convidados e confirmados [...] todos vão poder tirar dúvidas com as explicações de excelentes médicos que irão contribuir com essa sessão, lembrou.