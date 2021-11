Flávio Arns destaca importância da educação na recuperação econômica

Em pronunciamento nesta quinta-feira (4), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) voltou a ressaltar que a educação tem papel fundamental na recuperação econômica após o fim da pandemia. Ele também destacou que o assunto será debatido na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia, da qual ele é o presidente.

Flávio Arns observou que há índices e números que chamam a atenção para a questão: cerca de 50% da população do país com 25 anos ou mais não têm a educação básica completa; cerca de 40% desse mesmo grupo não têm o ensino fundamental completo; e 11 milhões de pessoas não são alfabetizadas; entre outros dados.

— Se queremos recuperação econômica, desenvolvimento, nós temos de colocar todas as forças na educação. Educação em tempo integral; valorização dos profissionais da educação; profissionalização dos nossos alunos do ensino médio, num aspecto concomitante, fazendo o ensino médio e profissionalizando-se no contraturno; bolsa-aprendizagem para já receberem recursos; cuidar da creche.

Até o momento, a subcomissão presidida por Flávio Arns promoveu duas audiências públicas. O objetivo, informou ele, é apresentar um relatório. após discussão com os governos federal, estaduais e municipais, até o fim do ano, com a apresentação de alternativas para a melhoria da educação.

O senador ainda manifestou o desejo de prorrogar os trabalhos da subcomissão até o fim do primeiro semestre de 2022.