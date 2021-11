Vôlei feminino: Minas e Praia conhecem rivais da 1ª fase do Mundial

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta quinta-feira (4) os grupos do Campeonato Mundial Interclubes de vôlei feminino, que será disputado entre os dias 15 e 19 deste mês em Ancara (Turquia). O Brasil será representado por Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas Tênis Clube, respectivamente campeão e vice do último Campeonato Sul-Americano de clubes.

O Praia aparece no Grupo A, ao lado do anfitrião Fenerbahçe (Turquia) e do Congeliano (Itália), atual campeão mundial e invicto há 70 jogos. A estreia do clube de Uberlândia (MG) será no dia 16, às 12h30 (horário de Brasília), diante das turcas. No dia seguinte, às 9h, o time italiano será o rival das brasileiras.

Já o Minas divide o Grupo B com o campeão asiático Altay (Cazaquistão) e com o Vafikbank (Turquia), tricampeão do mundo e que tem a ponteira Gabi, da seleção brasileira, como destaque. As minastenistas abrem a participação contra as cazaques no dia 15, às 9h. No dia 17, às 12h30, enfrentam o clube turco.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, marcadas para o dia 18. A decisão será no dia 19 às 12h30.

Tanto Minas como Praia buscam o primeiro título mundial. A equipe minastenista chegou em duas finais (1992 e 2018), mas ficou com o vice. O clube de Uberlândia (MG) tem o quarto lugar de 2018 como melhor campanha. O Brasil ocupou três vezes o topo do pódio, com Sadia (1991), Leite Moça/Sorocaba (1994) e Osasco (2012, com o nome Sollys/Osasco). Este último é o único do trio que ainda está em atividade no país.