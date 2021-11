Dia do Hoteleiro será comemorado em sessão especial na terça-feira

O Senado promoverá sessão especial na próxima terça-feira (9), às 9h30, para comemorar o Dia do Hoteleiro e o aniversário de 85 anos da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH).

A sessão foi solicitada pelo senador Fernando Collor (Pros-AL) por meio do Requerimento 2.176/2021. O senador, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR), ressalta na justificativa do requerimento a importância dos profissionais desse setor.

A data de 9 de novembro foi escolhida para a celebração do Dia do Hoteleiro porque nesse dia, em 1936, aconteceu o primeiro congresso da ABIH, no Rio de Janeiro.

De acordo com levantamento do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), houve uma alta de 19,4% na taxa de ocupação hoteleira entre junho e julho. Ainda segundo essa pesquisa, o destaque vai para a região Nordeste, que aumentou em quase 40% a taxa de ocupação de seus hotéis, ultrapassando mais da metade dos quartos utilizados no período.

Isabel Dourado com supervisão de Guilherme Oliveira