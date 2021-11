Comissão Senado do Futuro debate desafios da educação no pós-pandemia

A Comissão Senado do Futuro (CSF) faz nesta sexta-feira (5), a partir das 10h, audiência pública semipresencial para debater os desafios a serem superados na educação em função da pandemia de covid-19. O requerimento é de autoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Confirmaram participação na audiência a diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV Rio de Janeiro), Cláudia Costin; o secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera de Brito Moura; o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia; e a especialista em gestão escolar Shirley Ana Dutra, da rede de educação básica do Distrito Federal. A comissão ainda aguarda confirmação de representante do Ministério da Educação.

Izalci argumenta no requerimento que a descontinuidade das atividades educacionais pelo período da pandemia é considerada um fator agravante das lacunas de aprendizagem. Para ele, o difícil acesso à educação nos últimos dois anos aumentou a desigualdade entre estudantes de estratos sociais distintos, o que vai se refletir em perdas significativas para uma geração de estudantes que será prejudicada até mesmo em conseguir oportunidade de se posicionar no mercado de trabalho.

“O momento exige, portanto, a articulação de todas as esferas do poder público e dos diferentes atores sociais que contribuem para as causas da educação básica, no sentido de refletir sobre o quadro atual, bem como de propor e implementar mecanismos para a superação da situação em tela”, afirma, na justificativa do requerimento.