Libertadores Feminina: Avaí/Kindermann goleia Yaracuyanos em estreia

Vice-campeão brasileiro em 2020, o Avaí/Kindermann estreou com vitória na edição deste ano da Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (3), as Leoas atropelaram o Yaracuyanos (Venezuela) por 4 a 0 no estádio Arsênio Enrico, em Assunção (Paraguai), pelo Grupo B.

Pela próxima rodada, no sábado (6), as catarinenses encaram o Santiago Morning (Chile). Três dias depois, enfrentam o Cerro Porteño (Paraguai). Ambas as partidas serão no Arsênio Enrico, sempre às 19h45 (horário de Brasília). O clube brasileiro lidera a chave pelo saldo de gols, já que, mais cedo, o Cerro bateu o Morning por 1 a 0.

O Avaí/Kindermann não demorou a abrir vantagem. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Cássia escapou da marcação pela esquerda, na área, e rolou para a também atacante Catyellen bater forte e de primeira, colocando as brasileiras à frente. Aos 25, a meia Patrícia foi lançada e desviou de cabeça na saída da goleira Lissa Cardozo.

O cenário não se modificou na etapa final. Aos 17 minutos, Catyellen aproveitou a saída de bola errada do Yaracuyanos, invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para a atacante Lelê, que finalizou duas vezes para marcar o terceiro. Aos 41, Cássia disparou pela direita e bateu entre os braços da goleira, dando números finais ao placar.