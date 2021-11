Série B: Botafogo vê acesso mais perto e complica vida do Confiança

O Botafogo deu outro passo rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (3), o Glorioso superou o Confiança por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da Série B e abriu oito pontos para o CSA, quinto colocado, com 15 pontos ainda em disputa nas cinco rodadas finais. O Alvinegro ocupa a vice-liderança com 59 pontos, dois atrás do Coritiba.

Na outra extremidade da tabela, o Dragão vive situação delicada. Os sergipanos estão na 19ª e penúltima posição com 31 pontos, sete a menos que o Brusque, 16º colocado e último time fora da zona de rebaixamento.

A partida foi de poucas emoções. No primeiro tempo, a oportunidade mais clara foi um chute cruzado do atacante Marco Antônio dentro da área aos 14 minutos, que o goleiro Rafael Santos defendeu. Na etapa final a rede enfim balançou. Aos 29 minutos, Warley cruzou pela direita e o também atacante Diego Gonçalves concluiu para o gol, decidindo a vitória a favor do Botafogo. Na melhor oportunidade do Confiança, aos 40, o lateral João Paulo acertou o travessão.

As duas equipes voltam a campo neste fim de semana. No sábado (6), o Dragão recebe o Brusque no Batistão, em Aracajú, às 19h (horário de Brasília), em confronto direto contra o rebaixamento. No domingo (7), o Botafogo tem pela frente o clássico com o Vasco, em São Januário, na capital fluminense, às 16h. Os duelos valem pela 34ª rodada da Série B.