Após oito anos, Hugo Hoyama deixa seleção feminina de tênis de mesa

Nome do tênis de mesa nacional com mais participações olímpicas (seis como atleta e duas como técnico), Hugo Hoyama deixou nesta quarta-feira (3) o comando da seleção feminina adulta, após oito anos. Em nota, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) explicou que o veterano assumirá um posto de embaixador da modalidade, atuando em eventos de promoção do esporte e na detecção de talentos.

"Decidi encerrar este ciclo por motivos particulares, familiares. Eu necessitava ficar mais próximo a eles. Foi um período muito gratificante e de muito aprendizado. Agradeço a CBTM pelo convite, ao Jean-René Mounié [consultor da entidade, ex-técnico da seleção e atual treinador de Hugo Calderano, número um do país entre os homens], que me ajudou demais, e a todos os técnicos que conviveram comigo", afirmou Hoyama, ao site da confederação.

Sob comando de Hoyama, a seleção feminina subiu à primeira divisão do Campeonato Mundial por equipes (2014) e conquistou duas medalhas de pratas em Jogos Pan-Americanos (2015 e 2019). Ele ainda dirigiu as meninas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio (Japão) - 2016 e 2021, respectivamente.

"Se não fosse o trabalho conjunto com as atletas, não teríamos conseguido. Tenho um carinho especial pela Lígia [Silva, ex-atleta e atualmente técnica das seleções de base], que me aceitou, escutou e fez o seu melhor. A Gui Lin [jogadora chinesa naturalizada brasileira, que defendeu o país em duas Olimpíadas] treinou comigo por muito tempo e fez muito pelo tênis de mesa. As meninas que estão lá e as que vão entrar na seleção podem ter certeza de que estarei torcendo muito e que elas podem conquistar muito mais", disse Hoyama.

A CBTM pretende anunciar o novo técnico da equipe feminina até dezembro. Coordenador das seleções olímpicas, Lincon Yasuda será o responsável pelo grupo no Campeonato Pan-Americano, de 13 a 19 deste mês, em Lima (Peru). No Mundial individual e de duplas, marcado para Houston (Estados Unidos), entre os próximos dias 23 a 29, Bruna Takahashi e Carol Kumahara serão orientadas pelo técnico Francisco Arado, o Paco.