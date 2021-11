Gurias do Yucumã/Flamengo encaram o Grêmio nas semifinais do Gauchão Feminino

Na primeira participação no Gauchão Feminino, as Gurias do Yucumã/Flamengo já estão entre os quatro melhores (Foto: Reprodução/Facebook)

Depois de fazer história ao conquistar uma vaga nas semifinais do Gauchão Feminino 2021 já na primeira participação, as Gurias do Yucumã/Flamengo têm outro grande desafio pela frente: tentar superar o Grêmio de Porto Alegre – dono da melhor campanha na fase classificatória – e decidir o título do torneio estadual.

A equipe que representa Tenente Portela e Derrubadas entrará em campo novamente no domingo (14/11). A partida de ida das semifinais será disputada no CT Futebol com Vida em Três Passos, a partir das 15 horas. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 21 de novembro, no Estádio Vieirão, em Gravataí.

A outra semifinal reúne o Internacional de Porto Alegre e o Brasil de Farroupilha. Os confrontos ocorrerão nos dias 14 e 20 deste mês.

