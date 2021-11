Vista Gaúcha passa a contar com agência do Banco do Brasil

Reunião no gabinete do prefeito de Vista Gaúcha (Foto: Divulgação)

O município de Vista Gaúcha passou a contar com agência do Banco do Brasil. A informação foi divulgada a partir de uma reunião realizada no gabinete da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, onde teve a participação da Administração Municipal de Locatelli e André, Secretários Municipais e Gerencia do Posto Avançado do Banco do Brasil de Vista Gaúcha, Eron Alves, Leo Fiorin Caixa e Scheila Schmidt, Gerente Comercial do Banco do Brasil de Vista Gaúcha.

Na oportunidade o Gerente do Posto Avançado Eron Alves fez o anuncio da implantação de uma agencia independente do Banco do Brasil no Município de Vista Gaúcha, salientou que o Município tem suporte para atender a demanda da agencia.

Segundo gerente a agência terá mais funcionários e dará um atendimento diferenciado para a população.

Já o prefeito Claudemir José Locatelli comemorou a novidade a afirmou que o pedido havia sido feito diversas vezes para o Banco do Brasil e que agora conseguiu essa mudança, que deverá refletir na facilidade de trabalho dos correntistas com a instituição.

