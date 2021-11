Vista Gaúcha tem a melhor gestão do Fundo de Previdência no estado

Vista Gaúcha foi destaque no estado na gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Foto: Divulgação/Rádio A Verdade)

O município de Vista Gaúcha se destacou no estado do Rio Grande do Sul em relação ao trabalho de gestão do Regime Próprio de Previdência. O estudo e pesquisa foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Vista Gaúcha ficou em primeiro lugar no levantamento.

O estudo avaliou à aplicação da Lei, e cumprimento de metas do Fundo de Aposentadoria e Pensão, (FAP). A pesquisa apresenta superávit atuarial crescente (superávit aumentou de DRAA 2020 para DRAA 2021).

A pesquisa procedeu-se também ao levantamento do índice de Cobertura Atuarial da provisão matemática total, que visa a identificar a proporção de recursos financeiros existente para o pagamento das atuais e futuras aposentadorias e pensões concedidas, sendo que o Município de Vista Gaúcha é o único que atende todos os quesitos avaliados entre os 497 municípios do RS.

Para o Prefeito Locatelli, isso demonstra a seriedade dos gestores do Fundo de Aposentaria e Pensão e o cumprimento da Administração no recolhimento das alíquotas mensais ao Fundo. A pesquisa foi realizada no dia 21 de outubro 2021.

