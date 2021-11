Divisão de Acesso: FGF anuncia datas e horários dos jogos entre União Frederiquense e Lajeadense

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas e os horários das duas partidas entre União Frederiquense e Lajeadense, pelas semifinais da Divisão de Acesso 2021.

O jogo de ida acontecerá no domingo (7/11) na Arena Alviazul em Lajeado, às 19 horas. O duelo que definirá um dos finalistas da competição estadual está marcado para o dia 14 de novembro, a partir das 15h30min, na Arena em Frederico Westphalen. Vale lembrar que os dois times que chegarem à decisão, garantem vaga no Gauchão 2022.

A FGF aguarda o julgamento por parte do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) pertinente ao confronto entre Brasil de Farroupilha e Guarany de Bagé, disputado no dia 24 de outubro e que terminou 1 a 0 para os donos da casa. O Avenida de Santa Cruz do Sul espera para conhecer seu adversário nas semifinais.

