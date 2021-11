Série B: Avaí supera Brasil de Pelotas graças a gol de Copete

Graças a um gol de Copete, o Avaí bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, nesta terça-feira (2) no estádio Bento de Freitas, e ficou na 3ª posição da Série B com 56 pontos.

Já para o Xavante, que permanece na lanterna da competição com 23 pontos, o revés representou o rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

Outras duas equipes derrotadas na competição pelo placar mínimo foram o Vitória e o Remo. O Rubro-Negro baiano perdeu para o CSA, que marcou com Iury Castilho. Já o Leão foi superado pelo Londrina, que triunfou com gol de Zeca.

Outros resultados da Série B:

Brusque 4 x 3 Náutico

Goiás 2 x 2 Ponte Preta