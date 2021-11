Brasileiro: Athletico-PR arranca empate com Flamengo

O Athletico-PR arrancou um empate de 2 a 2 com o Flamengo, na tarde desta terça-feira (2) na Arena da Baixada, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição, permanecendo em 3º, com 50 pontos (9 a menos do que o líder Atlético-MG, que tem duas partidas a mais).

Este resultado teve um sabor amargo para o Rubro-Negro, que foi desclassificado da Copa do Brasil nas semifinais justamente pelo Furacão, que, com o resultado, ficou na 14ª posição da classificação com 35 pontos.

Tendo a obrigação de somar pontos para continuar a perseguição ao líder Atlético-MG, o Flamengo começou o confronto melhor, e não demorou a abrir o marcador. Aos 17 minutos Michael fez jogada pela esquerda e cruzou, a defesa do Athletico-PR afastou mal e Vitinho chutou para defesa parcial de Santos. Gabriel Barbosa pegou então de primeira para fazer 1 a 0.

O time da Gávea continuou pressionando a defesa adversária, e, após tanto tentar, chegou ao segundo. Aos 28 minutos o Furacão vacilou na saída de bola e Isla tocou para Gabriel, que finalizou por cobertura para superar Santos e marcar um belo gol.

Fim do primeiro tempo na Arena da Baixada! O Mengão vai vencendo o Athletico-PR por 2 a 0 com dois gols de Gabriel Barbosa!

Se a etapa inicial foi do Flamengo, o segundo tempo foi do Athletico-PR, que descontou com Renato Kayser. Depois o time da casa teve um gol de Terans anulado, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), e passou a empilhar oportunidades claras para empatar.

Quando a vitória do time da Gávea parecia assegurada, o Furacão chegou ao 2 a 2 nos acréscimos da etapa final, em gol de Bissoli após cobrança de escanteio.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileiro na sexta (5), quando recebe o Atlético-GO no Maracanã. Dois dias depois o Athletico-PR visita o Bragantino.