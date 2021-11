Keno Marley garante medalha no Mundial de Boxe

Keno Marley derrotou o polonês Sebastian Viktorzak, por unanimidade na categoria até 86 kg nesta terça-feira (2), e se classificou para as semifinais do Mundial de boxe masculino disputado na Sérvia. Com isto garantiu, ao menos, uma medalha de bronze na competição.

É MEDALHA NO MUNDIAL! ????????????@keno_marley1 vence Viktorzak ????????, avança à semifinal e já garante o ???? no Mundial ????????



Agora vamos em busca do ????, Keno! ???????????????? pic.twitter.com/pk7hXjgYza — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2021

Agora, o atleta baiano enfrenta o belga Victor Schelstraete, a partir das 9h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (4), em busca de uma vaga na grande decisão.

Já os outros atletas do Brasil a subirem no ringue nesta quinta, Michael Douglas (54kg) e Wanderson Oliveira (67kg), não venceram pelas quartas de finais e deram adeus ao Mundial.