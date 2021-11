Piloto três-passense é campeão da Copa RS de Downhill

No campeonato que aconteceu no último final de semana, 30 e 31 de outubro, na cidade de Casca/RS, Vinicius Prediger se consagrou campeão da Copa RS de Downhill.

A cidade de Três Passos mais uma vez subiu no lugar mais alto do pódio, desta vez no Campeonato da Copa RS de Downhill 2021, município este que vem, no último ano, se destacando brilhantemente nesta modalidade esportiva nos grandes campeonatos da região e do estado com a participação de vários pilotos nos campeonatos.

Os pilotos Gabriel Walter, Cassiano Boll e Vinicius Prediger representaram muito bem o Downhill três-passense na pista da cidade de Casca, além de levar o nome das equipes Voodoo DH Racing e Downtown Bikes para o pódio, representaram a Associação dos Esportes Radicais de Três Passos – AERTP e a Associação de Downhill Noroeste – ADHN.

A classificação do campeonato ficou com o piloto Vinicius Prediger, da equipe Voodoo DH Racing, pela categoria Estreante em 1º lugar e na categoria Júnior, ficando na 2ª colocação.

Gabriel Walter, subiu no pódio pela categoria Estreantes com o 2º lugar e pela categoria Júnior em 4º lugar pela equipe Downtown Bikes.

O piloto, Cassiano Boll, também esteve participando, estreando sua participação nos campeonatos fora da região celeiro, correndo pela categoria estreante e ficando em 7º lugar pela equipe Voodoo DH Racing.

Os atletas agradecem o apoio e incentivo dos amigos, empresas parceiras do esporte e em especial agradecem ao presidente da associação dos Esportes Radicais de Três Passos – AERTP Fernando Amorim, aos familiares Jaqueline Prediger e Carlos Walter pelo apoio e incentivo de sempre.

Os pilotos agora se preparam para participarem do Campeonato Brasileiro de Downhill, que acontece na cidade de Carlos Barbosa/RS, nos dias 12,13 e 14 de novembro.

