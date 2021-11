Vereador pede que adicional do FPM seja aplicado no aumento salarial dos servidores públicos de Coronel Bicaco

No seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 25 de outubro, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – utilizou dados de uma reportagem publicada no Jornal Província para reivindicar que o Executivo de Coronel Bicaco direcione os recursos adicionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para reajustar os salários dos servidores públicos municipais.

No começo do mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 391/2017 que eleva em 1% as transferências do FPM. A Emenda Constitucional nº 112 – que versa sobre o aumento no repasse de recursos para as prefeituras – foi promulgada no dia 27 de outubro e publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (28/10).

Itamar Sartori afirmou que é histórica a busca pela reposição nos vencimentos do funcionalismo municipal. — Falta um pouco de interesse do Poder Executivo em querer melhorar esses salários. Para minimizar essas perdas, foram criados os abonos, mas isso não é incorporado ao salário — disse o presidente do Poder Legislativo.

O progressista considera ‘vergonhoso’ que determinados servidores precisam de complementação para alcançar um salário mínimo por mês. — Temos que criar mecanismos para recuperar as perdas salariais dos funcionários públicos. Hoje, não acha gente para trabalhar de operador de máquinas porque ganha pouco — exemplificou o edil.

Coronel Bicaco possui coeficiente 0,6 no FPM. Isso significa que até 2025, o município terá acréscimo de R$ 986.678,00, sendo R$ 110.162,00 em 2022; R$ 115.317,00 em 2023; R$ 243.896,00 em 2024 e R$ 517.303,00 em 2025.

