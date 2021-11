Coronel Bicaco: Edil elogia nova diretoria do CMD e cobra melhorias no estádio municipal

— Quero parabenizar esse pessoal que teve a coragem de assumir o Conselho Municipal de Desportos (CMD) e que irá comandar a organização de campeonatos pelos próximos dois anos — destacou o vereador Antônio Martins (PP) no grande expediente da sessão ordinária do dia 25 de outubro.

Em sua manifestação, o progressista ainda lembrou e lamentou que há mais de dois anos não são disputadas competições locais em Coronel Bicaco em virtude da pandemia do novo coronavírus.

O CMD está distribuindo as fichas de inscrição para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2021, cujo início está previsto para o decorrer do mês de novembro. Diante disso, Antônio Martins solicitou que a Secretaria de Obras e Serviços agilize as melhorias no estádio municipal, principalmente no tocante à copa, vestiários e banheiros.

— É um pouco mais de conforto para quem vai lá prestigiar os jogos — frisou o vereador.

