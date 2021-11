Obras de pavimentação na rua Tapes em Tenente Portela alcançam mais um trecho

As obras de pavimentação asfáltica da rua Tapes em Tenente Portela alcançaram o segundo trecho. Na semana passada ocorreu a remoção do “calçamento” e posteriormente será executada a pavimentação com revestimento asfáltico a quente e sinalização horizontal e vertical da pista de rolamento. Na sequência, o mesmo trabalho será feito na quadra entre as ruas Potiguara e Corumbá, concluindo desta forma o projeto iniciado na rua Tapiraja.

Serão mais de 10 mil m² de área pavimentada que garantirá uma nova rota que facilitará o fluxo de veículos na área central.

Enquanto as obras prosseguem, a Prefeitura, através da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, solicita a compreensão de moradores e usuários destas vias. O trecho permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.