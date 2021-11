União Frederiquense avança às semifinais da Divisão de Acesso 2021

O União Frederiquense confirmou a vaga nas semifinais da Divisão de Acesso 2021 ao derrotar o São Paulo de Rio Grande por 4 a 1 na tarde do domingo (31/10). Os gols do Leão da Colina foram marcados por Eliomar (2), Marquinhos e Rômulo. Luan descontou para a equipe da zona Sul do Estado.

Agora, o União Frederiquense encara o Lajeadense. Quem avançar já garante presença no Gauchão de 2022. Por ter melhor campanha, o time de Frederico Westphalen jogará a partida de volta em casa.

O Avenida de Santa Cruz do Sul passou pelo Veranópolis e aguarda a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) para conhecer seu adversário na outra semifinal.

Em breve, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deverá anunciar as datas e horários dos próximos confrontos da competição.

