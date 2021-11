Brasileiro: Palmeiras assume vice-liderança após derrotar o Grêmio

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 3 a 1, na tarde deste domingo (31) em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 52 pontos (a sete do líder Atlético-MG, que foi superado por 1 a 0 pelo Flamengo no último sábado).

GANHAMOS, TCHÊ! ????

Três jogos no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão e três vitórias! Com gols de Raphael Veiga e Breno Lopes, vencemos o Grêmio em Porto Alegre e conquistamos a #TrincaGaúcha! ???#AvantiPalestra #GRExPAL #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/aGEujt3Hd6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 31, 2021

Já o Tricolor chegou ao 15º revés em 26 partidas na competição, permanecendo na vice-lanterna com 26 pontos. O resultado não foi muito bem aceito por parte da torcida gremista, que, após o apito final, invadiu o gramado e causou muita confusão, inclusive quebrando a cabine do VAR (árbitro de vídeo).

Com a bola rolando, o Palmeiras começou bem melhor. Porém, foi o Grêmio que abriu o marcador, aos 10 minutos, quando Douglas Costa cruzou com perfeição para Diego Souza marcar.

Mas a vantagem durou pouco, pois, ainda no primeiro tempo, o Verdão virou o placar graças a dois gols do meio-campista Raphael Veiga, um deles em cobrança de pênalti. Na etapa final o Palmeiras chegou ao terceiro, já nos acréscimos, com Breno Lopes.

O Grêmio volta a entrar em campo na quarta-feira (3) contra o líder Atlético-MG. Quatro dias depois o Palmeiras faz clássico com o Santos.

Triunfo do Vozão

Quem também triunfou neste domingo foi o Ceará, que, mesmo com um jogador a menos na maior parte do tempo, bateu o Fluminense por 1 a 0 no Castelão graças a gol em cobrança de pênalti do meia-atacante Vina aos 4 minutos.

Com a vitória o Vozão subiu para a 11ª posição com 36 pontos. Já o Fluminense permanece estacionado na 8ª posição com 39.